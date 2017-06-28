Форвард "Гремио" Луан готов перебраться в Россию

Ролим Кармо, агент форварда "Гремио" Луан Виейры, заявил, что его клиент готов продолжить карьеру в России.

Напомним, что в услугах 24-летнего бразильца заинтересован питерский "Зенит".

"Луан очень хочет играть в России, его трансферная стоимость составит 23 миллиона евро" - сказал агент.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Луан сыграл за "Гремио" 9 матчей, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. | http://soccernews.ru