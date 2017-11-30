Форвард "Гремио" Луан: "В "Спартаке" мог бы получать в пять раз больше"

Форвард бразильского "Гремио" Луан Виейра назвал причину, по которой он отказался переходить этим летом в московский "Спартак".

"Многие говорили, что я получаю слишком большую зарплату, но я ее заслужил. Летом я мог перебраться в Россию, где получал бы в пять раз больше, но я был уверен, что с этой командой мы станем чемпионами", - цитирует 24-летнего нападающего ESPN.com.br.

Напомним, сегодня ночью "Гремио" выиграл кубок Либертадорес. | soccernews.ru