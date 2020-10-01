Форвард "Хоффенхайма" Крамарич может стать игроком "Баварии"

Форвард "Хоффенхайма" Андрей Крамарич может стать игроком мюнхенской "Баварии", утверждает Bild.

В игроке заинтересован спортивный директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич.

В матче 2-го тура Бундеслиги Крамарич оформил дубль.

После двух туров "Хоффенхайм", набрав 6 очков, возглавил турнирную таблицу Бундеслиги. "Бавария" расположилась на 6 позиции.

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