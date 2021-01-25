Форвард "Хоффенхайма" Крамарич стал рекордсменом Бундеслиги

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Форвард "Хоффенхайма" Крамарич стал рекордсменом Бундеслиги

Нападающий "Хоффенхайма" Андрей Крамарич достиг отметки в 74 забитых мяча в рамках Бундеслиги.

Как сообщает Opta, это лучший результат в истории турнира среди хорватских футболистов.

Крамарич побил рекорд Ивицы Олича (72), наиболее известного по выступлениям за "Баварию" и "Вольфсбург".

Напомним, что форвард "Хоффенхайма" перебрался в Германию в январе 2016 года.

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