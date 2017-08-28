Форвард "Интера" Барбоза перейдет в "Бенфику"

"Бенфика" близка к подписанию бразильского нападающего "Интера" Габриэла Барбозы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, лиссабонский клуб согласовал годичную аренду футболиста. О возможности выкупа не сообщается.

Напомним, что 20-летний Барбоза в минувшем сезоне забил всего 1 гол в 10 матчах за "Интер".

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