Форвард "Интера" близок к переходу в клуб из Мадрида

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Форвард "Интера" близок к переходу в клуб из Мадрида

Миланский "Интер" продаст румынского нападающего Георге Пушкаша, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, форвард перейдет в мадридский клуб "Леганес". Сумма трансфера не разглашается.

В минувшем сезоне 22-летний Пушкаш сдавался в аренду в "Беневенто", а затем в "Новару". В сумме румын провел за два клуба 31 матч и забил 10 голов.

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