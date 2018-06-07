Форвард "Интера" близок к переходу в клуб из Мадрида

Миланский "Интер" продаст румынского нападающего Георге Пушкаша, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, форвард перейдет в мадридский клуб "Леганес". Сумма трансфера не разглашается.

В минувшем сезоне 22-летний Пушкаш сдавался в аренду в "Беневенто", а затем в "Новару". В сумме румын провел за два клуба 31 матч и забил 10 голов.

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