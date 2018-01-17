Форвард "Интера" Эдер может перейти в "Зенит" в обмен на Дриусси
"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Интера" Эдеру, сообщает Premium Calcio.
По сведениям издания, петербургский клуб может обменять на Эдера форварда Себастьяна Дриусси, который не всегда выходит в основном составе.
В этом сезоне 31-летний Эдер провел за "Интер" 17 матчей и забил 1 гол.
21-летний Дриусси перешел в "Зенит" прошлым летом из "Ривер Плейта" за 15 миллионов евро и забил 3 гола в 26 поединках.
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