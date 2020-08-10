Форвард "Интера" Лукаку забил в 9 матчах Лиги Европы

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку отметился голом в матче 1/4 финала Лиги Европы с "Байером" (2:1; второй тайм).

Бельгиец забил в 9 матчах турнира

Таким образом, бельгиец забил в 9 матчах ЛЕ подряд (4 гола в 4 матчах за "Интер", 8 голов в 5 матчах - за "Эвертон" в сезоне-2014/15). Это рекорд турнира.

Если "Интер" одержит победу в этом матче, команда выйдет в полуфинал турнира.

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