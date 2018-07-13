Форвард "Интера" перешел в клуб из Китая

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Форвард "Интера" перешел в клуб из Китая

Нападающий "Интера" Эдер Мартинс стал игроком "Цзянсу Сунин", сообщает Transfermarkt China.

Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Футболист подписал с китайским клубом контракт до лета 2021 года.

Стоит отметить, что "Интер" и "Цзянсу Сунин" принадлежат одному владельцу.

31-летний Эдер выступал за "Интер" с 2016 года, провел за клуб 86 матчей и забил 14 голов. Ранее играл за "Крисьюму", "Эмполи", "Фрозиноне", "Брешию", "Чезену" и "Сампдорию". За сборную Италии сыграл 26 матчей и забил 6 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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