Форвард "Интера" перейдёт в "Сассуоло"

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Форвард "Интера" перейдёт в "Сассуоло"

Форвард миланского "Интера" Йенс Одгор перейдёт в "Сассуоло", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 19-летний датчанин станет частью сделки по трансферу вингера Маттео Политано в "нерадзурри".

Одгор уже прибыл в расположение "Сассуоло" для прохождения медицинского обследования. | http://soccernews.ru

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