Форвард "Интера" продолжит карьеру в Китае

Форвард миланского "Интера" Эдер в ближайшее время станет игроком "Цзянсу Сунин", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, китайский клуб заплатит за 31-летнего итальянца пять миллионов евро.

Зарплата Эдера в Поднебесной составит 13,5 миллионов евро в год.

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