Форвард "Интера" желает перебраться в "Зенит"

Теги интер миланзенит санкт-петербургроберто манчини

Форвард "Интера" желает перебраться в "Зенит"Форвард миланского "Интера" Эдер желает перебраться в питерский "Зенит", информирует Sky Sport Italia.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" могут подписать 31-летнего нападающего "нерадзурри" уже в текущее трансферное окно. Сам итальянец уже выразил желание поработать под руководством наставника российского клуба Роберто Манчини.

В нынешнем сезоне Эдер забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за "Интер".

Напомним, Кришито заявил о желании покинуть "Зенит". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 21 54
2 Ювентус 21 53
3 Лацио 20 43
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 20 40
6 Сампдория 20 33
7 Милан 21 31
8 Аталанта 21 30
9 Удинезе 20 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 21 22
14 Сассуоло 21 22
15 Дженоа 21 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
20 Беневенто 21 7
Полная таблица

топ-5 тегов