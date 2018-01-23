Форвард "Интера" желает перебраться в "Зенит"

Форвард миланского "Интера" Эдер желает перебраться в питерский "Зенит", информирует Sky Sport Italia.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" могут подписать 31-летнего нападающего "нерадзурри" уже в текущее трансферное окно. Сам итальянец уже выразил желание поработать под руководством наставника российского клуба Роберто Манчини.

В нынешнем сезоне Эдер забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за "Интер".

Напомним, Кришито заявил о желании покинуть "Зенит". | soccernews.ru