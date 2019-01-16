Форвард из Бундеслиги стал главной трансферной целью "Барселоны" в январе
"Барселона" проявляет интерес к сербскому нападающему "Айнтрахта" Луке Йовичу, сообщает COPE.
По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 35 миллионов евро. Стоит отметить, что форвард принадлежит "Бенфике", а за "Айнтрахт" выступает на правах аренды. Однако, немецкий клуб в ближайшее время воспользуется правом приоритетного выкупа игрока за 12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 23 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал четыре голевых паса.
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