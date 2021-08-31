Форвард из Лиги 1 отказался перейти в "Динамо"

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Форвард из Лиги 1 отказался перейти в "Динамо"

Фото: инстаграм Хвана Ый Джо/Автор неизвестен

Московское "Динамо" не сумело договориться по трансферу корейского нападающего "Бордо" Хвана Ый Джо, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, российский клуб был готов заплатить за футболиста 13 миллионов евро, но форвард отказался от переезда в Россию.

29-летний Хван Ый Джо выступает за "Бордо" с 2019 года, провел 66 матчей, забил 18 голов и отдал пять результативных передач. За сборную Южной Кореи сыграл 36 матчей и забил 14 мячей.

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