Форвард из Сьерра-Леоне забил супергол в МЛС

Теги колорадо рэпидс

Форвард из Сьерра-Леоне забил супергол в МЛС
Сьерралеонский нападающий "Колорадо" Кеи Камара забил красивый гол в матче чемпионата МЛС против "Спортинг Канзас-Сити" (3:2).

Форвард отличился ударом через себя в падении. Благодаря голу Камара "Колорадо" сократил разрыв в счете до 1:2, а затем и вырвал победу.

35-летний Камара выступает за "Колорадо" с декабря 2018 года. Всего он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.

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