Форвард из Сьерра-Леоне забил супергол в МЛС



Сьерралеонский нападающий "Колорадо" Кеи Камара забил красивый гол в матче чемпионата МЛС против "Спортинг Канзас-Сити" (3:2).

Форвард отличился ударом через себя в падении. Благодаря голу Камара "Колорадо" сократил разрыв в счете до 1:2, а затем и вырвал победу.

Kei Kamara with the bicycle kick goal pic.twitter.com/FF2bqE9Eb4 — ESPN FC (@ESPNFC) September 22, 2019

35-летний Камара выступает за "Колорадо" с декабря 2018 года. Всего он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.

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