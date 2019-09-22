Форвард из Сьерра-Леоне забил супергол в МЛС
Сьерралеонский нападающий "Колорадо" Кеи Камара забил красивый гол в матче чемпионата МЛС против "Спортинг Канзас-Сити" (3:2).
Форвард отличился ударом через себя в падении. Благодаря голу Камара "Колорадо" сократил разрыв в счете до 1:2, а затем и вырвал победу.
Kei Kamara with the bicycle kick goal pic.twitter.com/FF2bqE9Eb4— ESPN FC (@ESPNFC) September 22, 2019
35-летний Камара выступает за "Колорадо" с декабря 2018 года. Всего он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.
Не пропустите: Ибрагимович забил гол и отдал результативную передачу в матче МЛС. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Гранада" - "Барселона" - 2:0 (видеообзор матча)
-
"Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов)
-
"Ницца" обыграла "Дижон", "Ним" переиграл "Тулузу" и другие итоги матчей 6-го тура Лиги 1
-
"Интер" обыграл "Милан" и возглавил турнирную таблицу Серии А (видео голов)
-
"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры
Лента новостей
-
Слуцкий загипнотизировал Березуцких особой собакой
-
"Севилья" - "Реал": видеотрансляция матча Примеры
-
"Витесс" подпишет со Слуцким новый долгосрочный контракт
-
Трансфер Манджукича в катарский клуб может сорваться
-
Форвард из Сьерра-Леоне забил супергол в МЛС
-
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав отметился голом в чемпионате Бразилии
-
Сульшер высказался о возможном переходе Погба в "Реал"
-
Талант "Барселоны" может отказаться от выступления за сборную Испании
-
Ибрагимович забил гол и отдал результативную передачу в матче МЛС
-
"Барселона" установила антирекорд клуба за последние 25 лет
-
Вальверде сделал заявление о поражении "Барселоны" от "Гранады"
-
Главные новости дня: 21 сентября
-
"Гранада" - "Барселона" - 2:0 (видеообзор матча)
-
1
"Витесс" Слуцкого обыграл "Фортуну" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Голландии
-
В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция
-
"Милан" - "Интер" - 0:2 (видеообзор миланского дерби)
-
6
"Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов)
-
"Ницца" обыграла "Дижон", "Ним" переиграл "Тулузу" и другие итоги матчей 6-го тура Лиги 1
-
"Интер" обыграл "Милан" и возглавил турнирную таблицу Серии А (видео голов)
-
Дзюба пошутил над эпизодом в матче "Зенит" - "Рубин"
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34