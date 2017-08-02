Форвард из второй украинской лиги затмил своим голом самого Неймара

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Форвард из второй украинской лиги затмил своим голом самого Неймара

В матче третьего тура чемпионата Украины во второй лиге "Николаев-2" на своем поле уступил "Днепру" со счетом 2:4.

Единственным утешением для хозяев стал супергол нападающего команды Вадима Яворского

Видео: Классный проход и гол украинского форварда.

23-летний форвард протащил мяч через половину поля, обыграл нескольких соперников и расправился с вратарем.

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