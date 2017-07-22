Форвард "Кана" Карамо может перейти в "Интер"

Нападающий "Кана" Янн Карамо стал трансферной целью миланского "Интера", сообщает Téléfoot.

По информации источника, "нерадзурри" готовы заплатить за 19-летнего француза ивуарийского происхождения пять миллионов евро.

В прошлом сезоне Карамо сыграл за "Кан" 36 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

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