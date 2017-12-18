Форвард киевского "Динамо" может перебраться в Турцию

Нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец заинтересовал ряд турецких клубов.

Как информирует источник, футболиста планируют купить "Гезтепе" и "Бурсаспор".

Ранее Кравец выступал за "Штутгарт" и "Гранаду". В нынешнем сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Украины, в которых забил три гола и отдал результативную передачу.

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