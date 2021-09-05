Форвард киевского "Динамо" перенес операцию на сердце

Теги динамо киеввладислав кулач

 Форвард киевского "Динамо" перенес операцию на сердце
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Кулач перенес операцию на сердце, сообщил журналист Михаил Спиваковский на Youtube-канале "ТаТоТаке".

"Кулачу сделали операцию несколько дней назад. Эта процедура связана с ритмом сердца. Ее сделали за рубежом. Простая операция, и все хорошо. Аренды в "Ворсклу" не будет. Луческу решил оставить форварда в Киеве", - сказал Спиваковский. 

28-летний Кулач в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе "Ворсклы". Летом он перешел в "Динамо" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел два матча и не отметился результативными действиями.

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