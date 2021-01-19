Форвард киевского "Динамо" получил шестую травму за 2,5 года
Датский нападающий киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба украинского клуба.
Футболист получил повреждение в товарищеском матче с польской "Легией" (0:2). Сроки восстановления игрока не разглашаются. Стоит отметить, что Дуэлунд травмировался в шестой раз за 2,5 года выступлений за "Динамо".
23-летний Дуэлунд играет за "Динамо" с 2018 года. Всего он провел за киевский клуб 24 матча, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
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