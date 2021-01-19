Форвард киевского "Динамо" получил шестую травму за 2,5 года

Датский нападающий киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Футболист получил повреждение в товарищеском матче с польской "Легией" (0:2). Сроки восстановления игрока не разглашаются. Стоит отметить, что Дуэлунд травмировался в шестой раз за 2,5 года выступлений за "Динамо".

23-летний Дуэлунд играет за "Динамо" с 2018 года. Всего он провел за киевский клуб 24 матча, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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