Форвард, которым интересовался "Локомотив", хочет играть в Германии

Бывший нападающий "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Антони Модест, которым интересовался "Локомотив", хочет вернуться в Бундеслигу.

"Я бы никогда не сказал "нет" Бундеслиге, так что мне остаётся только ждать предложений. В настоящий момент в Германии нет интереса ко мне, но возвращение в Бундеслигу было бы идеальным развитием событий.

Дортмундская "Боруссия"? Это был бы очень интересный вариант, я вполне могу представить себя в этой команде", - сказал футболист.

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