Форвард, которым интересовался "Спартак", стал лучшим игроком Южной Америки

Форвард бразильского "Гремио" Луан был признан лучшим игроком Южной Америки по версии уругвайского издания El País, информирует Globo Esporte.

Так в голосовании журналистов континента 24-летний нападающий набрал 49,5% голосов, опередив коллегу по амплуа из "Фламенго" Хосе Паоло Герреро (17,7 %) и своего партнера по команде Артура (12,5%).

Напомним, летом Луаном активно интересовался московский "Спартак".

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