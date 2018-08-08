Форвард, которым интересуется "Локомотив", стал свободным агентом



Французский нападающий Антони Модест расторг контракт с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает Footmercato.

Таким образом, футболист стал свободным агентом и теперь может перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к форварду проявляет "Локомотив". Однако, вариант с переездом в Россию не является приоритетным для форварда.

30-летний Модест также входит в сферу интересов клубов из Франции, Германии, Англии и Турции.

Не пропустите: Лучший бомбардир РФПЛ близок к возвращению в строй. | http://soccernews.ru