Форвард "Краснодара" Ари подарил босой бабушке свои тапочки

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари заметил на улице старушку без обуви и отдал ей свои тапочки. Также футболист намазал руки бабушке антисептиком.

Видео опубликовала жена Ари Наталья в сториз своей страницы в Instagram.

34-летний Ари выступает за "Краснодар" с 2013 года, провел за клуб 159 матчей во всех турнирах, забил 52 гола и отдал 37 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. За сборную России сыграл два матча.

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