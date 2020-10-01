Форвард "Краснодара" Ари рассказал, с кем хочет сыграть в Лиге Чемпионов

Нападающий "Краснодара" Ари назвал желаемых соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов.

"Будет здорово, если нам попадётся хорошая группа. Лично мне бы хотелось сыграть опять с "Барселоной", также интересно было бы встретиться с "Реалом" и "Манчестер Сити". Это новый этап для нас. У "Краснодара" есть всё для того, чтобы стать чемпионами России и стабильно играть в Лиге Чемпионов. Клуб, Галицкий и ребята - большие молодцы", - сказал Ари.

Напомним, что "Краснодар" впервые в истории пробился в групповой этап ЛЧ благодаря двум победам над ПАОКом в квалификации турнира.

34-летний Ари пропустил оба матча с греками, поскольку с марта восстанавливается после травмы.

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