Форвард "Краснодара" Ари выбыл до конца сезона из-за травмы

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Форвард "Краснодара" Ари выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в программе "Футбол России" рассказал, что травмированный форвард команды Ари пропустит остаток сезона.

Напомним, в мае стало известно, что футболист получил серьезную травму в двустороннем матче команды во время действующего запрета на коллективные тренировки. Позже клуб сообщил, что Ари получил повреждение в конце марте и был прооперирован 3 апреля и сейчас восстанавливается. 

"Будет ли сейчас "Краснодар" в оптимальном составе? Нет, думаю, в этом году мы не будем играть в оптимальном составе. Классона мы не увидим, Ари тоже получил травму, до конца сезона выбыл. У Спаича была неудачная операция. Рами вроде бы набрал форму, но он не готов на сто процентов", - сказал Мусаев.

В текущем сезоне футболист провел 23 матча, отметившись 8 голами и 6 ассистами.

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