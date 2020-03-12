Форвард "Краснодара" Ари высказался о чемпионской гонке в РПЛ
Нападающий "Краснодара" Ари порассуждал о борьбе за золотые медали в текущем розыгрыше чемпионата России.
"Если продолжим меньше думать о том, какое отставание от "Зенита", далеко ли остальные соперники и сконцентрируемся только на своих играх, сможем продолжить серию хороших матчей. Считаю, у нас есть шансы достать "Зенит". Но как говорит наш тренер, главное – выходить на все оставшиеся встречи, как на финал. Если вдруг "Зенит" провалится, мы - первые преследователи. Почему не помечтать? В футболе может произойти всё, что угодно", - сказал Ари.
Напомним, что по итогам первой части сезона "Зенит" опережал "Краснодар" на 10 очков, однако две подряд осечки питерцев после зимней паузы позволили "быкам" сократить отставание от лидера до 6 баллов.
В активе Ари 8 голов и 6 ассистов в 22 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|47
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Уфа
|21
|26
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|21
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|21
|20