Форвард "Краснодара" Ари высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Нападающий "Краснодара" Ари порассуждал о борьбе за золотые медали в текущем розыгрыше чемпионата России.

"Если продолжим меньше думать о том, какое отставание от "Зенита", далеко ли остальные соперники и сконцентрируемся только на своих играх, сможем продолжить серию хороших матчей. Считаю, у нас есть шансы достать "Зенит". Но как говорит наш тренер, главное – выходить на все оставшиеся встречи, как на финал. Если вдруг "Зенит" провалится, мы - первые преследователи. Почему не помечтать? В футболе может произойти всё, что угодно", - сказал Ари.

Напомним, что по итогам первой части сезона "Зенит" опережал "Краснодар" на 10 очков, однако две подряд осечки питерцев после зимней паузы позволили "быкам" сократить отставание от лидера до 6 баллов.

В активе Ари 8 голов и 6 ассистов в 22 матчах.

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