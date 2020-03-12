Форвард "Краснодара" Ари высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Теги арикраснодарзенит санкт-петербург

Форвард "Краснодара" Ари высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Нападающий "Краснодара" Ари порассуждал о борьбе за золотые медали в текущем розыгрыше чемпионата России.

"Если продолжим меньше думать о том, какое отставание от "Зенита", далеко ли остальные соперники и сконцентрируемся только на своих играх, сможем продолжить серию хороших матчей. Считаю, у нас есть шансы достать "Зенит". Но как говорит наш тренер, главное – выходить на все оставшиеся встречи, как на финал. Если вдруг "Зенит" провалится, мы - первые преследователи. Почему не помечтать? В футболе может произойти всё, что угодно", - сказал Ари.

Напомним, что по итогам первой части сезона "Зенит" опережал "Краснодар" на 10 очков, однако две подряд осечки питерцев после зимней паузы позволили "быкам" сократить отставание от лидера до 6 баллов.

В активе Ари 8 голов и 6 ассистов в 22 матчах.

Не пропустите: "Краснодар" обратился в РФС из-за судейства в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Два матча 1/8 финала Лиги Европы могут пройти в России

Два матча 1/8 финала Лиги Европы могут пройти в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 47
2 Краснодар Краснодар 21 41
3 Ростов Ростов 21 38
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Уфа Уфа 21 26
9 Урал Урал 21 25
10 Спартак Москва Спартак Москва 21 25
11 Оренбург Оренбург 21 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Сочи Сочи 21 21
15 Рубин Рубин 21 20
16 Ахмат Ахмат 21 20
Полная таблица

топ-5 тегов