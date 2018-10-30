Форвард "Краснодара" Ари высказался о своем будущем



Нападающий "Краснодара" Ари не исключил варианта ухода из российского клуба, контракт с которым у него истекает летом 2019 года.

"Пока разговоров о продлении контракта с "Краснодаром" нет. У меня есть предложения из Дубая, Катара и Турции, но я сейчас об этом не думаю. Мне нужно сконцентрироваться на играх, которые меня ожидают по действующему соглашению. А так, в следующем году, может, и предстоят какие-то переговоры", - приводят слова Ари российские СМИ.

Напомним, что 32-летний Ари вернулся в "Краснодар" этим летом после окончания срока аренды в московском "Локомотиве". В этом сезоне он провел восемь матчей за краснодарский клуб, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

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