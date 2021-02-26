Форвард "Краснодара" Берг не может передвигаться из-за травмы спины
У нападающего "Краснодара" Маркуса Берга возникли серьёзные проблемы со здоровьем.
"У него за день до вылета [в Загреб] обострилась старая травма спины, она не позволяет ему даже передвигаться. Берг остался в Краснодаре и проходит лечение", - рассказал после матча с загребским "Динамо" в Лиге Европы главный тренер "быков" Мурад Мусаев.
В текущем сезоне 34-летний Берг сыграл за "Краснодар" 25 матчей, забил 12 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом истекает в июне.
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