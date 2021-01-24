Форвард "Краснодара" Онугха может перебраться в Бундеслигу

Нападающий "Краснодара" Герман Онугха, выступающий за "Тамбов" на правах аренды, может перейти в дюссельдорфскую "Фортуну", сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

24-летний Онугха родился в Москве в семье нигерийца и россиянки. Форвард является воспитанником пензенского "Зенита". В нынешнем сезоне он провел за "Тамбов" 13 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Его контракт с "Краснодаром" действует до лета 2022 года.

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