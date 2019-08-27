Форвард "Краснодара" перешел в румынский клуб "Университатя"



Румынский нападающий "Краснодара" Андрей Иван перешел в "Университатю Крайова", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист прошел медицинское обследование и подписал с румынским клубом личный контракт.

22-летний Иван выступал за "Краснодар" с 2017 года. Всего за российский клуб он провел девять матчей и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Рапиду", но венский клуб не стал выкупать его за 750 тысяч евро. За сборную Румынии сыграл семь матчей.

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