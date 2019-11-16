Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией

Для Румынии матч против Швеции был ключевым. "Карпатские ребята" отставали от скандинавов на одно очко, при этом проиграв встречу на "Френдс Арене" со счетом 2:1, поэтому им была нужна победа с преимуществом минимум в один мяч – и никаких других вариантов. В следующем туре "варягам" принимать Фареры, а Норвегия, которая имеет равенство по зачетным баллам с румынами, проведет матч на Мальте. Таким образом, поединок в Бухаресте проходил под девизом "все или ничего". Казалось, что на правах хозяев Станчу и компания пойдут в атаку с первых минут, однако те начали довольно нервно. Ни одного опасного момента в первой трети первого тайма Румыния так и не провела, а вот Швеция за этот период отметилась рядом опасных подходов к штрафной, и неточным выстрелом Форсберга с дальней дистанции. Подопечные Космина Контры огрызнулись аж на 16-й минуте ударом Станчу с отскока – рядом со штангой. Еще через две минуты гости наказали соперника за пассивный старт: Форсберг отобрал мяч на фланге после выноса Татарушану, оторвался от Деака и Могоша и подал с левого фланга в штрафную – Берг головой переправил "кожаный снаряд" в ворота! 0:1!

Шведы играли раскованно и смело, а румыны лишь нервничали. Опасных моментов хозяева в середине тайма вообще не создавали, а вот их соперники продолжили лезть вперед. На 24-й минуте Лустиг пробил с отскока из-за пределов штрафной, на 28-й Квайсон замкнул навес с углового ударом затылком над перекладиной, а на 34-й Робин праздновал второе взятие ворот Татарушану. Все произошло очень красиво: Лустиг выполнил передачу с правого фланга на линию штрафной Бергу, а Маркус в касание скинул мяч внутрь под удар Квайсону – нападающий же вырвался один на один с голкипером и вторым касанием переправил мяч в левый нижний угол . После этого сборная Швеции отошла назад, заставляя румын открываться, однако те выглядели растерянно. Нужно было забивать минимум три гола, но все, что смогли организовать хозяева – это выстрел Митрицы со штрафного в руки Ольсену и удар Кешера в падении метров с десяти (мимо). Также защитник попытался перебросить Ольсена с собственной половины поля, но Робин уверенно поймал мяч. На перерыв команды ушли при счете 0:2.

На второй тайм Космин Контра бросил в бой главных молодых звезд румынского футбола – сначала Яниса Хаджи, а затем и Флориана Комана (того самого, которым, как говорят, активно интересуется "Манчестер Сити"). В первые 15 минут они остались незаметными, но в целом хозяева заиграли агрессивнее. На 47-й минуте метров с 25-ти в правый нижний угол мяч крутил Митрица (рядом со штангой), а также было проведено несколько заблокированных ударов и стандартов. Впрочем, довольно быстро шведы овладели давление соперника, а затем едва не забили третий гол: на 55-й минуте Форсберг прямым ударом со стандарта запустил мяч над перекладиной, а на 59-й Берг головой замкнул подачу из глубины – Татарушану вытащил мяч из дальнего угла. Румыны огрызнулись слабым тычком Хаджи с близкой дистанции в руки Ольсену и очень неточным ударом Станчу с линии штрафной, за что "викинги" едва не наказали голами Форсберга и Экдаля – выстрел первого парировал вратарь, а второй на 70-й минуте попал в перекладину. Последняя треть второго тайма прошла под инициативой "цыплят", однако серьезно прижать сборную Швеции хозяева не смогли. Команде Космина Контры удавалось тревожить Ольсена лишь дальними ударами, которые улучшались от попытки к попытке: выстрел Алибека на 82-й прошел неточно, Хаджи на 84-й запустил мяч рядом с левой стойкой, а Могош на 88-й пробил метров с 25-ти под перекладину – голкипер парировал. Вот, в принципе, и вся острота. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу шведов. Таким образом, Швеция набрала 18 очков в турнирной таблице группы "F", оторвавшись от Румынии и Норвегии на четыре очка и прорвавшись на Евро-2020 со второго места.

Румыния не заслужила выход на Евро – результат закономерный

Румынский футбол никогда не хватал звезд с неба, вместо трофеев собирая скандалы и громкие провалы, однако в "Карпатских ребят" в мире футбола уважают – здесь всегда было много талантов (сейчас, например, "Стяуа" требует 100 млн евро за Комана), клубы имеют интересную историю, а сборную так и вовсе уважают во всей Европе. Словом, типичный "starter pack" большой восточноевропейской футбольной страны. В текущем отборе к Евро-2020 команда Космина Контры не упала ниже своего уровня, до последнего сражаясь за выход из очень непростой группы с испанцами, шведами и норвежцами. В каждом матче они давали достойный бой. Чуть ли не лучшую игру румыны провели против "фурии рохи" в Бухаресте, когда гранд откровенно отскочил на последних минутах. Именно поэтому очная встреча против Швеции в родных стенах имела статус центрального поединка всего дня – две хорошие команды прямо сейчас решали, кто займет второе место в группе. Конечно, Румыния имела еще матч в Испании (пусть и немотивированной), а Швеция выглядела куда сильнее, однако ожидалась битва. И ее не произошло! Румыны просто растворились на поле. У подопечных Космина Контры не удалось ничего, кроме ряда дальних неточных или банальных ударов – с 14-ти выстрелов по воротам всего три были проведены из пределов штрафной шведов, один из которых заблокировали. Показательный факт: только половина ударов румын были нанесены после передачи партнера, в то время как у гостей все 10 выстрелов произошли вследствие ключевых пасов. Прагматичные шведы, фишкой которых является борьба, лучше сыграли в комбинации, чем традиционно техничные румыны. Второй гол стал ярким олицетворением этого преимущества.

В плане единоборств румыны сыграли примерно равно (56:58 по эпизодам на земле, 16:19 в воздухе, 17:18 по отборам), однако шведы сумели лучше воспользоваться этим компонентом. Количество ударов в штрафной ярко демонстрирует провал контрпрессинга хозяев (если он вообще был) – даже если происходил отбор, вариантов для продолжения атаки не возникало. "Викинги" же создали из таких эпизодов ряд моментов – первый гол случился после удара от ворот и отбора Форсберга, который обокрал сразу двух футболистов, поставил корпус и убежал по флангу. Вследствие отбора в штрафной произошел и удар Экдаля в перекладину (точнее, после него началась комбинация, которая предшествовала моменту). В конце концов, возникают вопросы к настрою румын на игру. Кроме общего впечатления нервной команды, которая после двух пропущенных мячей стала выглядеть обреченной, румыны не понравились постоянными торможениями и "недоигрываниями". Первое проявлялось практически в каждом атакующем эпизоде ​​хозяев, а второе привело к голам гостей. Румыны вышли напуганы, не включились после первого пропущенного гола и не доиграли при втором, упав духом. Недоработки заметны как по линии психологии, так и по линии тактики.

Форсберг и Берг – лучшие игроки матча

Главными героями встречи стали Эмиль Форсберг и Маркус Берг. Аналитические порталы признали их лучшими футболистами матча: у хавбека "РБ Лейпциг" 8.1 баллов на Whoscored и 7.5 на Sofascore, а у нападающего "Краснодара" – 8.3 по обоим версиям. Действительно, в Бухаресте им удался выдающийся матч. Наиболее заметным в составе гостей был Форсберг, который шикарно отработал на всей половине поля соперника. Он вступал в максимально возможное количество единоборств (15), ворвавшись в топ-3 по этому показателю. Кроме того, 6 раз полузащитник шел в отбор, трижды став победителем эпизода. Столько же раз он обыграл соперника на дриблинге. По количеству касаний мяча (67) Форсберг стал вторым в матче. Напористый, быстрый и наглый хавбек "РБ Лейпци"г просто затерроризировал защитников сборной Румынии. В конце концов, преимущество Форсберга над всеми румынами вылилось в два выстрела по воротам, ассист, три передачи под удар (лидер во встрече) и участие в нескольких опасных моментах у ворот хозяев.

Также следует отметить Маркуса Берга. Несмотря на почтенный возраст (33 года), нападающий "Краснодара" бегал по всему полю – его тепловая карта по-настоящему впечатляет. Впрочем, стихией шведа всегда была работа "девятки". Здесь Берг сыграл блестяще: 2 удара из пределов штрафной (гол + сейв голкипера), ассист на Квайсона, 8 выигранных единоборств (4 в воздухе и 4 на земле). Берга очень прохладно приняли в "Краснодаре", ведь тот очень долго держал голевую паузу. Из-за этого начало казаться, что нападающий банально косит легкие деньги на пенсию (тем более, что перед этим Маркус играл в ОАЭ), но сейчас швед раззабивался – у него 4 гола в последних 7 матчах. В частности, Берг отличился в воротах сборной Испании, в Лиге Европы, а также положил мячи трем грандам РПЛ - "Спартаку", "ЦСКА" и "Локомотиву".

Выход Швеции на Евро-2020 – заслуженный

Собственно, "викинги" вместе с "красной фурией" и были фаворитами группы "F", но стран для потери очков здесь хватало. Шведы не всегда действовали идеально, но они потерпели поражение лишь от Испании на выезде, при этом расписав ничью дома и переиграв всех прямых конкурентов. В частности, Румынию победили дважды, Норвегию разбили в Стокгольме, а в Осло "викинги" "закамбечили" с 2:0 до 2:3 – правда, на 90+7-й минуте они пропустили третий гол. Также Швеция не оставила шансов аутсайдерам. Словом, команда подтвердила свой класс. Футбол подопечных Янне Андерссона придерживается классического контактного стиля скандинавов с хорошей реализацией своих звездных ресурсов (хотя игроков уровня Ибрагимовича здесь нет). В общем, это все тот же коллектив, который достиг четвертьфинала ЧМ-2018, поэтому такие сборные на Евро-2020 очень нужны. Прекрасная работа "викингов"!