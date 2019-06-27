Форвард "Краснодара" Шапи назвал своего кумира

Теги краснодармагомед-шапи сулеймановлионель месси

Форвард "Краснодара" Шапи назвал своего кумира

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, кого он считает примером для подражания.

"Единственный кумир, который у меня был - это Лионель Месси, и всё. Но в пример я могу привести нашего бойца - Хабиба Нурмагомедова", - сказал 19-летний футболист.

В минувшем сезоне Шапи сыграл за "Краснодар" 31 матч и забил 11 голов.

Стоит отметить, что форварда "быков" болельщики и эксперты по манере игры сравнивают как раз с Месси.

Не пропустите: Новичок "Краснодара" Вильена выбрал игровой номер. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" может вернуть Морату

"Челси" может вернуть Морату

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов