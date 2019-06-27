Форвард "Краснодара" Шапи назвал своего кумира
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, кого он считает примером для подражания.
"Единственный кумир, который у меня был - это Лионель Месси, и всё. Но в пример я могу привести нашего бойца - Хабиба Нурмагомедова", - сказал 19-летний футболист.
В минувшем сезоне Шапи сыграл за "Краснодар" 31 матч и забил 11 голов.
Стоит отметить, что форварда "быков" болельщики и эксперты по манере игры сравнивают как раз с Месси.
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