Форвард "Краснодара" Шапи назвал своего кумира

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, кого он считает примером для подражания.

"Единственный кумир, который у меня был - это Лионель Месси, и всё. Но в пример я могу привести нашего бойца - Хабиба Нурмагомедова", - сказал 19-летний футболист.

В минувшем сезоне Шапи сыграл за "Краснодар" 31 матч и забил 11 голов.

Стоит отметить, что форварда "быков" болельщики и эксперты по манере игры сравнивают как раз с Месси.

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