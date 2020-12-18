Форвард "Краснодара" Шапи - среди номинантов на звание автора лучшего гола группового этапа ЛЧ

Теги магомед-шапи сулеймановлука модричйозуа киммихнеймарантуан гризманнбруну фернандеш

Форвард "Краснодара" Шапи - среди номинантов на звание автора лучшего гола группового этапа ЛЧ

УЕФА опубликовал шорт-лист претендентов на звание автора лучшего гола по итогам группового этапа Лиги Чемпионов.

В списке оказались шесть футболистов - это Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"), Лука Модрич ("Реал"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Антуан Гризманн ("Барселона") и Неймар (ПСЖ).

Проголосовать за понравившийся забитый мяч можно на официальном сайте УЕФА по ссылке. Там же вы сможете посмотреть все шесть голов.

Не пропустите: Хабиб дал прогноз на матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названы претенденты на звание лучшего игрока группового этапа Лиги Чемпионов

Названы претенденты на звание лучшего игрока группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов