Форвард "Краснодара" Шапи - среди номинантов на звание автора лучшего гола группового этапа ЛЧ
УЕФА опубликовал шорт-лист претендентов на звание автора лучшего гола по итогам группового этапа Лиги Чемпионов.
В списке оказались шесть футболистов - это Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"), Лука Модрич ("Реал"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Антуан Гризманн ("Барселона") и Неймар (ПСЖ).
Проголосовать за понравившийся забитый мяч можно на официальном сайте УЕФА по ссылке. Там же вы сможете посмотреть все шесть голов.
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