Форвард "Краснодара" Шапи - среди номинантов на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ

УЕФА опубликовал шорт-лист претендентов на звание автора лучшего гола по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В списке оказались Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"), Алассан Плеа ("Боруссия" М), Лаутаро Мартинес ("Интер") и Луис Диас ("Порту").

Проголосовать за понравившийся забитый мяч можно на официальном сайте УЕФА по ссылке. Там же вы сможете посмотреть все четыре гола.

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