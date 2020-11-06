Форвард "Краснодара" Шапи забил лучший гол недели в Лиге Чемпионов

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Форвард "Краснодара" Шапи забил лучший гол недели в Лиге Чемпионов

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов стал победителем голосования за звание автора лучшего гола 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Россиянин в борьбе за награду опередил Алассана Плеа ("Боруссия" М), Лаутаро Мартинеса ("Интер") и Луиса Диаса ("Порту").

Напомним, что Шапи забил мяч в ворота "Севильи" прямым ударом со штрафного.

Посмотреть классный гол форварда "быков" можно по ссылке.

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