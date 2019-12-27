Форвард "Краснодара" Сулейманов ответил на вопрос о возможном переходе в "Зенит"

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Форвард "Краснодара" Сулейманов ответил на вопрос о возможном переходе в "Зенит"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов высказался касательно своего будущего.

"Как максималисту, конечно, хочется поиграть в Европе. Но для начала ты должен отблагодарить клуб, сделать для него всё. Если президент скажет, что меня готовы продать за хорошие деньги, даст добро на трансфер - можно будет о чём-то говорить. А захочет видеть меня в "Краснодаре" - останусь.

Перешёл бы в "Зенит"? Думаю, нет. Зарекаться, говорить "никогда бы не перешёл" не буду. Но в России не хотел бы играть нигде, кроме "Краснодара", - сказал Шапи.

20-летний форвард является воспитанником "Краснодара", за основу "быков" дебютировал в июле 2017 года, сыграл 66 матчей, забил 18 голов и сделал 6 ассистов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

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