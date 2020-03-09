Форвард "Краснодара" Сулейманов рассказал, за кого будет болеть в бою Хабиб - Фергюсон

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Форвард "Краснодара" Сулейманов рассказал, за кого будет болеть в бою Хабиб - Фергюсон
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что он будет болеть за российского бойца Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Тони Фергюсона.

"Думаю, Тони его вывел. А так, все прошло отлично. Жду боя, буду болеть за Хабиба", - приводят слова Сулейманова российские СМИ.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке на турнире UFC 249. В этом бою россиянин будет защищать принадлежащий ему титул чемпиона мира в легком весе.

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