Форвард "Краснодара" Сулейманов рассказал, за кого будет болеть в бою Хабиб - Фергюсон



Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что он будет болеть за российского бойца Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Тони Фергюсона.

"Думаю, Тони его вывел. А так, все прошло отлично. Жду боя, буду болеть за Хабиба", - приводят слова Сулейманова российские СМИ.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке на турнире UFC 249. В этом бою россиянин будет защищать принадлежащий ему титул чемпиона мира в легком весе.

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