Форвард "Крыльев Советов" Сергеев снова забил. У него уже 29 голов в 29 матчах

Теги иван сергеевкрылья советов

Форвард "Крыльев Советов" Сергеев снова забил. У него уже 29 голов в 29 матчахФото: Твиттер @fckssamara 

Сегодня состоялась встреча в рамках 33 тура ФНЛ между "Аланией" и "Крыльями Советов". Гости победили со счетом 1:0 и победу им принес точный удар нападающего Ивана Сергеева

Для 25-летнего форварда этот гол стал 29-м в 29-и матчах текущего сезона. Это делает его безоговорочным лидером гонки бомбардиров. Ближайший преследователь Сергеева от стает от него на 12 мячей - это Дмитрий Воробьев из "Оренбурга".

Нападающий самарцев заинтересовал своей игрой и статистикой несколько клубов РПЛ. СМИ уже говорили об интересе к россиянину со стороны "Локомотива".

"Крылья Советов" в текущем сезоне уверенно лидируют в ФНЛ, набрав 76 очков в 33 матчах.

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