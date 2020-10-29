Форвард "Крыльев Советов" Сергеев забил 17 голов в последних 15 матчах

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев выдал впечатляющую голевую серию.

В последних 15 матчах форвард забил 17 мячей. В активе форварда три хет-трика в последних восьми поединках.

25-летний Сергеев выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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