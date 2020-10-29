Форвард "Крыльев Советов" Сергеев забил 17 голов в последних 15 матчах
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев выдал впечатляющую голевую серию.
В последних 15 матчах форвард забил 17 мячей. В активе форварда три хет-трика в последних восьми поединках.
25-летний Сергеев выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Крылья Советов" разгромили "Шинник" и вышли на первое место в ФНЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 28 октября
-
Лига Чемпионов: результаты матчей 28 октября
-
"Барселона" надолго теряет Коутиньо
-
"Динамо" Киев упустило победу над "Ференцварошем"
-
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "РБ Лейпциг"
-
"Зенит" проиграл "Боруссии" в матче Лиги Чемпионов
-
"Барселона" обыграла "Ювентус" в гостевом матче Лиги Чемпионов
-
"Абрамович будет доволен результатом". Лэмпард прокомментировал победу над "Краснодаром"
-
Форвард "Крыльев Советов" Сергеев забил 17 голов в последних 15 матчах
-
Арбитр не засчитал три гола Мората в ворота "Барселоны" в матче Лиги Чемпионов
-
"Все время бил его". Анчелотти рассказал, как он боролся с Марадоной в бытность футболистом
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров "Милана"
-
Кварацхелия сравнил Месси и Роналду
-
РФС: арбитр Безбородов допустил две ошибки в пользу "Спартака" в матче с "Краснодаром"
-
Кокорин и Соболев посетили матч ФНЛ
-
ПСЖ победил "Истанбул Башакшехир" благодаря дублю Кина
-
"Челси" уничтожил "Краснодар" матче в Лиги Чемпионов
-
В "Реале" произошел конфликт между форвардами
-
ПСЖ теряет Неймара. Форвард плакал, получив травму
-
1
Албанская модель - о Роналду: я не смогла бы ему отказать (фото красотки)