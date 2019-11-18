Форвард "Крыльев Советов" Соболев может зимой перейти в клуб из Европы

Клубы из Англии, Италии и Германии проявляют интерес к нападающему самарских "Крыльев Советов" Александру Соболеву, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Локомотива", "Динамо" и ЦСКА. Сумма отступных в его контракте составляет два миллиона евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Соболев провел 16 матчей в Российской Премьер-Лиги, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с самарским клубом действует до лета 2021 года.

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