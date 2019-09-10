Форвард "Крыльев Советов" Соболев заявил, что мечтает играть в АПЛ

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев сказал, что хотел бы выступать в чемпионате Англии. Об этом сообщает "Матч ТВ".



"Если поступит предложение из крупных клубов, останусь ли в «Крыльях»? Были предложения в это трансферное окно, но я отказал, чтобы остаться в «Крыльях». Но если поступит предложение из Англии, то уйду. Всегда мечтал играть в АПЛ", - сказал Соболев.



В этом сезоне футболист забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 8 матчах РПЛ. Его контракт с самарским клубом рассчитан до 2021 года.

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