Форвард "Лас Пальмаса" назвал стоимость Месси

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Форвард "Лас Пальмаса" назвал стоимость Месси

Форвард "Лас Пальмаса" Хонатан Кальери в преддверии матча 26-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" назвал стоимость ведущего нападающего "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

"Месси стоит миллиард евро, а наш состав не стоит и 100 миллионов. Разница просто громадная" - цитирует Кальери Marca.

В этом сезоне 30-летний Месси сыграл за "Барселону" 39 матчей, забил 30 голов и сделал 18 результативных передач.

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