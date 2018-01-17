Форвард "Лестера" Слимани может перейти в "Бешикташ"

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Форвард "Лестера" Слимани может перейти в "Бешикташ"

"Бешикташ" проявляет интерес к алжирскому нападающему "Лестера" Исламу Слимани, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Президент "орлов" Фикрет Орман уже отправился в Англию, чтобы провести переговоры по его трансферу.

В этом сезоне 29-летний Слимани во всех турнирах провел 17 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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