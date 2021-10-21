Форвард "Лестера" установил рекорд Лиги Европы в матче со "Спартаком"

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Форвард "Лестера" установил рекорд Лиги Европы в матче со "Спартаком"

Фото твиттер "Лестера"

Нападающий "Лестера" Патсон Дака переписал историю Лиги Европы по итогам игры против "Спартака" в рамках 3-го тура группового этапа.

В матче с "красно-белыми" замбиец забил три гола за 9 минут и 34 секунды. Это самый быстрый хет-трик в истории турнира.

В итоге Дака оформил покер в поединке со "Спартаком", что позволило "Лестеру" одержать волевую победу со счётом 4:3.

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