Форвард "Лилля" опередил Мбаппе в борьбе за звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре

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Форвард "Лилля" опередил Мбаппе в борьбе за звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре

Нападающий "Лилля" Джонатан Бамба признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам октября.

Кандидатуру форварда "догов" поддержал 41 процент участников голосования.

В топ-3 также вошли Килиан Мбаппе из ПСЖ (36%) и Виссам Бен-Йеддер из "Монако" (23%).

В октябре Бамба забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 3 матчах Лиги 1.

Не пропустите: Неймар и Мбаппе продлят контракты с ПСЖ при выполнении одного условия. | http://soccernews.ru
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