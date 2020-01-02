Форвард "Лилля" Осимхен рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
Нападающий "Лилля" Виктор Осимхен в 2015 году мог оказаться в московском "Спартаке", об этом сам футболист рассказал в интервью Nigeria Info FM.
"После юношеского Чемпионата Мира меня хотели заполучить такие крупные клубы, как "Барселона", "Интер", "Атлетико", "Арсенал", "Аякс", "Андерлехт", "Вольфсбург" и "Спартак". "Арсенал" очень хотел заполучить меня. Мы разговаривали по телефону с Арсеном Венгером, но он не обещал мне места в первой команде после совершеннолетия. Мой брат посоветовал мне обратить внимание на "Вольфсбург", тренер которого очень хотел видеть меня в своей команде. Это был лучший выбор. Но иногда вы получаете не то, что представляли себе. У меня не получилось там заиграть, и мне было очень грустно это осознавать. Но такова жизнь, и мне пришлось с этим смириться", - сказал 21-летний форвард.
Прошлым летом Осимхен имел возможность перейти в ЦСКА, но в итоге присоединился к "Лиллю".
В текущем розыгрыше Лиги 1 нигериец сыграл за "догов" 18 матчей, в которых забил 10 голов. Это третий результат среди лучших бомбардиров французского чемпионата. Обгоняют его только Виссам Бен-Йеддер и Килиан Мбаппе.
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Форвард "Лилля" Осимхен рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
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