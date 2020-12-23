Форвард "Лиона" Дембеле на тренировке сломал руку

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия рассказал о готовности команды к матчу с "Нантом".

"Вернулся Тиаго Мендес, он сможет выйти на поле. Жан Лукас пока не готов.

Вчера случилась неприятность - Мусса Дембеле на тренировке он сломал руку. Естественно, в матче он принять участие не сможет. Но будем надеяться, что он скоро вернется в строй", – приводит слова Гарсия твиттер "Лиона".