Форвард "Лиона" Дембеле на тренировке сломал руку

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Форвард "Лиона" Дембеле на тренировке сломал рукуГлавный тренер "Лиона" Руди Гарсия рассказал о готовности команды к матчу с "Нантом".

"Вернулся Тиаго Мендес, он сможет выйти на поле. Жан Лукас пока не готов.

Вчера случилась неприятность - Мусса Дембеле на тренировке он сломал руку. Естественно, в матче он принять участие не сможет. Но будем надеяться, что он скоро вернется в строй", – приводит слова Гарсия твиттер "Лиона".

В сезоне 2020/2021 в Лиге 1 Дембеле сыграл 16 матчей и забил один гол.

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