Форвард "Лиона" Дембеле выбрал новый клуб

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Форвард "Лиона" Дембеле выбрал новый клуб

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле определился с клубом, в котором он хочет продолжить карьеру.

По информации Sky Sports, летом 23-летний француз намерен перейти в "Манчестер Юнайтед".

Ранее форвардом также интересовали "Челси", "Манчестер Сити" и другие клубы АПЛ.

В текущем сезоне Дембеле сыграл за "Лион" 37 матчей, забил 19 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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