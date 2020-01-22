Форвард "Лиона" Дембеле заявил, что не планирует менять клуб в январе

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Форвард "Лиона" Дембеле заявил, что не планирует менять клуб в январе

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле сказал, что этой зимой не думает покидать команду, пишет Get French Football News.

"Я футболист "Лиона" и буду здесь до конца сезона. Не думаю, что уйду зимой.

Обо мне многое говорили. Но моя задача - игнорировать все эти разговоры и быть сосредоточенным на поле", - сказал игрок.

Ране сообщалось об интересе к 23-летнему футболисту со стороны "Челси", которому "Лион" отказал. "Синие" предлагали 40 миллионов евро.

В этом сезоне форвард участвовал в 19 матчах, забив 11 голов и сделав 1 ассист.

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